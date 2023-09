EMPLOI : De nombreuses formations désormais disponibles

En partenariat avec l’État, les organismes de formation et les socio-professionnels du territoire, la Collectivité de Saint-Martin a finalisé son plan annuel de la Formation Professionnelle 2023-2024.

Ce programme désormais disponible depuis ce mois de septembre 2023 offre un panel de formations dans divers domaines de compétences, non-éligibles au Pass Formation qui contribue au financement d’actions individuelles de formation en complément du plan annuel, dispensées par les organismes de formation partenaires de la Collectivité. Pour celles et ceux intéressés d’œuvrer dans le domaine du tourisme, les formations suivantes sont à leur portée : animateur en hôtellerie (option vannerie), certification en langues, maintenance et entretien de piscine, guide accompagnateur touristique option nautique avec permis bateau, concepteur de produits touristiques. Pour les amoureux des arts, de la culture et du sport, la Collectivité propose une formation de pilote de drone pour prise de vue aérienne (avec préparation à l’examen théorique) et de scénographe numérique, mapping vidéos. Le domaine de l’artisanat n’est pas en reste avec les formations de couturier d’ameublement, d’aménagement urbain (éco-jardinier et peintre en décoration street art), bijoutier et créateur autour du patrimoine caribéen, cordonnier, maroquinier et tanneur de peaux de poissons. Pour que l’illettrisme en milieu professionnel régresse, les formations « lutte contre l’illettrisme conceptualisé en milieu professionnel (tourisme, commerce, économie bleue et croissance verte, BTP) » et « réappropriation des compétences de base » figurent dans le plan annuel de la formation professionnelle 2023-2024. Concernant les personnes sous-main de de justice et/ou sortant de prison, elles pourront accéder aux formations de réinsertion professionnelle et de confiance en soi. Sur le volet remobilisation, les formations disponibles sont la préparation aux métiers du sanitaire et du social, préparation à l’entrée en formation et à l’apprentissage, confiance en soi, sans oublier la formation pour passer les examens du code et de la conduite, indispensables pour l’inclusion sociale et l’insertion professionnelle. La Collectivité encourage les personnes souhaitant plus amples renseignements ou celles désirant bénéficier d’une formation professionnelle à faire les démarches d’inscription en contactant le 05 90 29 59 24 ou par mail : formations.pro@com-saint-martin.fr _Vx

