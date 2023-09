VIE LOCALE : Lancement de la 1ère formation « personnel navigant commercial »

Ce lundi 4 septembre 2023, jour de rentrée pour beaucoup, marquait le commencement de la première formation « Cabin Crew Attestation » (CCA), formation qui se déroulera entièrement sur le territoire de Saint-Martin.

Organisée par la Mission Locale et dispensée par le CFA Ciel Outre-mer (CIOM) de Martinique, cette formation qui a débuté ce lundi 4 septembre va durer un mois à l’issue duquel les 15 participantes passeront des épreuves théoriques concernant les domaines de la sécurité, l’aviation et la médecine, un test d’anglais répondant aux critères du poste d’hôtesse de l’air et des épreuves pratiques afin de valider ce certificat de membre d’équipage de cabine (CCA – Cabin Crew Attestation). Il leur permettra de travailler dans toutes les compagnies aériennes européennes. Le coût de la formation, 4.603 € par personne, est entièrement financé par la Collectivité de Saint-Martin à travers le dispositif « Pass Formation » qui offre la possibilité aux demandeurs d’emploi d’accéder à des formations individuelles pouvant aller jusqu’à 8.000€ et qui comptera d’ici la fin de l’année une centaine de bénéficiaires. Le président de la Mission Locale, Raphael Sanchez-Orosco, et la directrice, Maggy Gumbs, ont reçu le préfet délégué des Îles du Nord, Vincent Berton, les conseillères territoriales, Martine Beldor et Audrey Gil, ainsi que la directrice du CFA Ciel Outre-mer, Marie-Claude Valide venue spécialement de Martinique, et le formateur, Philippe Piquet, pour une conférence de presse tenue le jour de la rentrée des quinze futures hôtesses de l’air qui apprendront également à mettre toutes les chances de leur côté lors d’un entretien d’embauche. Tous les officiels en ont profité pour encourager et féliciter les participantes à cette formation inédite sur le territoire. La prochaine formation qui sera déployée concernera le personnel travaillant sur les bateaux de croisière. Pour connaître les conditions permettant de bénéficier du dispositif « Pass Formation », vous pouvez vous rapprocher de la Mission Locale si vous avez moins de 25 ans ou de Pôle emploi si vous avez plus de 25 ans. _Vx

Infos : Mission Locale : 06 90 66 04 01

Pôle Emploi : 05 90 29 09 70

