OCTOBRE ROSE : Lancer de soutien-gorge en solidarité aux femmes atteintes d’un cancer du sein

Dans le cadre du mois de prévention du cancer du sein et de la promotion du dépistage, cette action originale et libératrice est organisée ce vendredi après-midi pour soutenir toutes les femmes qui sont atteintes d’un cancer du sein, sans oublier les survivantes et toutes celles que la maladie a malheureusement emporté.

Ce vendredi 27 octobre à 16h, le lancer de soutien-gorge se déroulera devant l’agence Dauphin Telecom de Marigot, et depuis le balcon. L’opérateur local, grand adhérent à la cause, reversera sous forme de chèque une partie de son chiffre d’affaires de la semaine du 23 au 28 octobre 2023 à la Communauté Territoriale Professionnelle de Santé (CPTS) : « Nous croyons fermement en l’importance de soutenir les femmes qui luttent courageusement contre le cancer du sein, et cet événement vise à honorer leur résilience et à sensibiliser la communauté locale. Ce don servira à soutenir les femmes touchées par la maladie sur notre territoire pour aider les services de prévention, de dépistage et de traitement ». L’initiative est réalisée grâce au partenariat entre Dauphin Telecom et l’association Saint Martin Santé, dévouée à promouvoir la santé et le bien-être sur l’île.

Dans un communiqué, Dauphin Telecom précisait : « Ensemble nous pouvons faire la différence et apporter de l’espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Apportez un soutien-gorge que vous pourrez lancer symboliquement en signe de soutien ! » Le rendez-vous est définitivement pris : ce vendredi à 16h à l’agence Dauphin Telecom de Marigot. _Vx

13 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter