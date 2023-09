CROISIERE : Le Wonder of the Seas de Royal Caribbean annule son escale jeudi 14 septembre en raison de l’ouragan Lee

Par mesure de précaution, la 5ème classe Oasis de Royal Caribbean, Wonder of the Seas, a annulé son escale du jeudi 14 septembre à Sint Maarten en raison de l’ouragan Lee qui influence les conditions météorologiques dans toutes les Caraïbes.

La compagnie maritime américano-norvégienne, Royal Caribbean International, spécialisée dans les navires de croisières, a été contrainte d’alterner les itinéraires de quatre navires (Allure, Harmony, Oasis, Symphony of the Seas et donc Wonder of the Seas) opérant à partir de quatre ports d’attache américains différents avant l’ouragan Lee, par mesure de précaution garantissant une croisière sûre et confortable pour les quelque 6000 passagers du Wonder of the Seas, long de 362 mètres et 64 mètres de largeur, disposant de 17 ponts. Impressionnant, non ?

A noter que le plan d’intervention du Groupe de Port St. Maarten (PSG) pour la saison des ouragans dans l’Atlantique 2023 est en vigueur.

Le PSG maintient la communication avec toutes les parties prenantes clés et espère qu’il n’y aura plus de systèmes dépressionnaires qui auraient un impact sur les opérations portuaires dans les semaines à venir. _AF

