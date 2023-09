FORMATION : Cloud COM 97 ouvre ses portes ce mercredi matin

Le centre de formation organise une opération Portes Ouvertes ce mercredi 13 septembre de 8h30 à 13h dans les jardins des bureaux situés au 27 Espace Créole, rue Félix Eboué à Marigot, avec la volonté de promouvoir et encourager la formation sur le territoire de Saint-Martin.

Créée pour apporter son savoir, son expertise et son expérience dans le domaine de l’informatique, du numérique et de la stratégie digitale, Cloud COM 97 présentera ce mercredi 13 septembre dès 8h du matin sa structure organisme, les actions de formation déployées tout au long de l’année au bénéfice d’un public de plus en plus en attente de formations adaptées aux besoins du territoire et à son tissu socioéconomique. Le thème de ces portes ouvertes sera « l’importance d’avoir des personnes formées au sein d’une équipe ». De nombreux intervenants spécialisés seront présents et répondront aux questions les plus diverses.

Programme des Portes Ouvertes du 13 septembre 2023 :

8h00 : Accueil Café Thé – viennoiserie et networking

9h00 : Début des interventions (conférences thématiques)

9h00 à 9h45 : Médicosocial (salle hashtag), Numérique (salle info), Vente et gestion des réseaux sociaux (jardins CloudCOM97)

9h45 à 10h30 : Électricité (salle info), Plomberie (jardins de Cloud COM 97)

10h30 à 11h15 Petite enfance (salle info), BTP (Jardins Cloud COM 97)

11h45 à 13h00 : Networking – collation de cloture.

Infos : 06 90 30 81 63 – contact@cloudcom97.com

