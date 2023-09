ATHLETISME / Avenir Sportif Club de Saint-Martin : l’heure de la rentrée a sonné !

L’avenir Sportif Club de Saint-Martin effectue la reprise de ses entraînements d’athlétisme ce mardi 12 septembre. A vos marques, prêts, partez !

Le club de l’ASCSM présidé par Patrick Trival effectue sa rentrée sportive aujourd’hui de 17h à 18h15 au stade Albéric Richards pour les catégories École d’Athlétisme, poussins, benjamins, etc… à Master (2017 et avant). Le montant de la cotisation annuelle (licence) est de 100 €.

Les jeunes pousses (Baby Athlé, années 2018 et 2019) ont rendez-vous quant à eux ce mercredi 13 septembre de 16h30 à 17h30 à la Halle des Sports de Marigot. La cotisation pour la licence s’élève à 75 €.

Les pièces à fournir :

– photo

– certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de l’athlétisme en compétition datant de moins de 3 mois

– photocopie de la pièce d’identité

– attestation d’assurance responsabilité civile

Rendez-vous le 1er octobre pour les « Foulées de la Rentrée »

A noter que les Foulées de la Rentrée 2023 auront lieu le dimanche 1er octobre prochain (course et marche de 5 km) sans oublier la course de 2 km pour les enfants nés entre 2009 et 2013.

Cette 21ème édition s’inscrit dans le cadre de la campagne d’Octobre Rose, mois national de lutte contre le cancer du sein. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. C’est pourquoi il est important de ne pas avoir peur d’en parler et de s’informer. « Il est nécessaire d’adopter les bons réflexes comme le dépistage, qui peut sauver des vies », souligne le site de la Ligue nationale contre le cancer. « Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90 % des cas ! ». Octobre Rose, c’est le mois où l’on s’informe et où l’on parle du cancer du sein autour de nous. Mais c’est toute l’année qu’il faut y penser !

Les inscriptions auront lieu le 30 septembre à la Halle des Sports de Marigot de 9h à 13h. Frais d’inscription : 10 euros ou 10 dollars (course et marche 5 km). La course de 2 km pour les enfants est gratuite.

Les fonds récoltés pour la Marche de 5 km seront reversés à une association. Venez nombreux, c’est pour la bonne cause ! _AF

