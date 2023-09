ÉDUCATION : Des actions concrètes de la Collectivité pour le bien-être des élèves

Le mercredi 6 septembre 2023, la Collectivité organisait une conférence de presse de rentrée axée sur deux thématiques centrales : la rentrée des classes et la rentrée de la formation professionnelle.

En présence de Dominique Démocrite Louisy, 3ème VP, et de Martine Beldor, présidente de la commission Emploi, Compétences, Formation, Louis Mussington, président de la Collectivité, et son équipe ont souhaité communiquer sur le déroulement de la rentrée des classes et présenter les dispositifs de formation professionnelle actuellement ouverts au public sur le territoire, soulignant leur engagement dans l’apprentissage et la formation des jeunes saint-martinois. Parmi les points forts de cette réunion tenue à l’Hôtel de la Collectivité, les chiffres présentés dans le domaine de l’éducation : 1.7M€ dédié aux dotations aux établissements du second degré (collègues et lycées), 200.000€ pour l’équipement des écoles du 1er degré et 2M€ pour l’aide à la mobilité et les bourses d’études dont les montants ont été doublés depuis 2022. Les bourses sont financées avec l’aide des fonds européens et le portail des inscriptions est ouvert jusqu’au 30 novembre prochain. D’ici la fin du mois de septembre, la première commission d’attribution des bourses territoriales sera tenue, afin de pouvoir verser la première tranche au dernier trimestre 2023. Sur le dossier du transport scolaire, un budget annuel de 1.1M€ sera consacré avec un effectif estimé de 1425 élèves pour l’année académique 2023-2024, avec un montant annuel de 140€ par enfant à la charge des parents. La cantine scolaire de la CTOS accueillera 3.700 enfants. La première phase de travaux incluant de nouveaux climatiseurs dans certaines cantines scolaires est terminée. La seconde sera lancée courant 2024. Les tarifs de la cantine, allant de 2,50€ à 4,50€ et dégressif selon le nombre d’enfants, sont modulables en fonction des revenus des familles. La CTOS attend 800 enfants aux activités périscolaires, soit le double de l’année dernière. Grâce à la Cité Éducative déployée à Sandy Ground, des activités annuelles seront programmées. Les élèves du quartier bénéficieront d’un petit-déjeuner, tous les matins de classe. Lors de la conférence de presse, Dominique Démocrite Louisy a rappelé l’importance de respecter les lieux d’apprentissage et d’éducation. La dégradation des écoles est un acte inacceptable qui pénalise les enfants. La Collectivité invite tous les parents à transmettre ce message fort à leurs jeunes. Le volet de la formation professionnelle sera détaillé dans notre prochaine édition. _Vx

