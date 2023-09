VIE LOCALE : Réunion publique à Quartier d’Orléans

Le mercredi 6 septembre, Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin accompagné de plusieurs élus, ont tenu une réunion publique au collège la Roche Gravée de Moho à Quartier d’Orléans pour une discussion autour du nouveau centre culturel avec la population.

C’est devant une salle comble constituée d’une cinquantaine de personnes que la réunion de deux heures s’est déroulée en présence de Louis Mussington, Bernadette Davis, 2ème vice-présidente de la COM, Dominique Démocrite Louisy 3ème VP, Steven Cocks, conseiller territorial, la sénatrice Annick Pétrus ainsi que plusieurs techniciens de la délégation Cadre de Vie qui ont participé au bon déroulement de la discussion. Pour le président de la Collectivité, les échanges ont été passionnés et enrichissants, montrant le grand intérêt des habitants de Quartier d’Orléans à voir le projet de la nouvelle Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) se concrétiser. L’association « Willing Workers », propriétaire des lieux, est prête à céder le bâtiment à la Collectivité afin qu’il soit réhabilité. Une option approuvée par le public. Dès que les parties auront trouvé un accord, le bâtiment sera démoli et reconstruit conformément aux souhaits des habitants. Un groupe de réflexion sera créé afin de travailler ce projet d’aménagement dans la concertation. Les résidents de Quartier d’Orléans ont fait part de leur souhait que la gestion du centre culturel soit assurée par une association du quartier. Le tissu associatif y est particulièrement actif et solidaire. L’accès à un lieu dédié à l’art, la culture et l’expression pour les jeunes fait l’unanimité. D’autres thématiques ont été abordées lors de la réunion publique comme l’état des cimetières et la réactivation des Conseils de Quartier dont les élections sont prévues courant octobre 2023. Autre sujet auquel la population tient particulièrement : la mise à disposition d’un local pour une banque alimentaire et un espace de restauration pour les personnes en situation de précarité.

Louis Mussington entend s’entretenir avec la Semsamar sur la question. Enfin, les discussions ont tourné autour du projet d’embellissement du quartier, une campagne dans ce sens doit démarrer prochainement et ce, sur l’ensemble du territoire. De prochaines rencontres entre la population et les élus verront bientôt le jour, afin de faire évoluer le dialogue dans la bonne direction avec un objectif commun : améliorer la vie des riverains de Quartier d’Orléans, et de tous les Saint-Martinois. _Vx

