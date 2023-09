La Collectivité et son service Vie Associative organisent un séminaire des aides aux associations le vendredi 22 septembre 2023, de 18h00 à 20h00 dans la salle Opale de la CCISM à Concordia.

L’objectif de cet évènement est d’informer les acteurs associatifs sur les aides existantes portées par les partenaires publics. La Collectivité de Saint-Martin, les services de l’État et les établissements publics associés œuvrent en faveur des acteurs du milieu associatif, en leur apportant une aide financière, technique et matérielle. Cette aide qui est essentielle, permet aux associations de mettre en œuvre les projets qu’elles portent, au bénéfice du territoire et de sa population. Toutes les formes d’aides et les modalités d’accès aux dispositifs publics seront présentées lors de la soirée qui sera également une bonne occasion pour les acteurs associatifs du territoire de se rencontrer et d’échanger ensemble sur divers projets. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes (voir infos), et ce, jusqu’au mercredi 20 septembre prochain. La Collectivité de Saint-Martin, l’État et leurs partenaires vous attendent nombreux au Séminaire des Aides aux Associations, le vendredi 22 septembre 2023, de 18h à 20h à la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) située à Concordia. _Vx

Infos : vieassociative@com-saint-martin.fr

