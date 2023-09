LITTÉRATURE : Franck Lopez publie son nouveau roman

Après son roman intitulé « Je trouverai mon sang dans la fange » qui plongeait le lecteur au cœur d’un univers de proxénétisme publié en mars de cette année, Franck Lopez propose un nouvel ouvrage « Les résilients » édité par Le Lys Bleu.

Professeur des écoles en classe de CM2 à l’école Clair Saint Maximin à Quartier d’Orléans et originaire de Sète dans le sud-est de la France, Franck Lopez tire son inspiration de la richesse des cultures qu’il a rencontrées ainsi que du monde réel et imaginaire qui l’entoure. Ayant passé toute son enfance en Afrique centrale et orientale, à la Réunion, en Guadeloupe et en Martinique, l’écrivain installé à Saint-Martin depuis plusieurs années utilise l’écriture de façon subtile et intelligente en la mettant au service de la jeunesse saint-martinoise. Avec pour volonté de sensibiliser ses élèves à la pratique de la langue française en créant un univers littéraire qui puisse leur parler, Franck Lopez a écrit trois romans jeunesse dont « Mystère au Galion » qui raconte l’histoire de Tyandro, un petit garçon curieux qui vit à Quartier d’Orléans et dont l’intrigue se passe à l’école Clair Saint Maximin. L’auteur n’hésite jamais à mettre un peu de réel dans ses personnages de fiction, s’inspirant d’anciens élèves ou d’histoires vécues, avec un rendu singulier et attachant. « Enlèvement à Grand-Case », second roman jeunesse de l’auteur, conte l’histoire de Shiloh, jeune garçon espiègle passionné de pêche confronté à une disparition troublante. Enfin, « Secousses à Saint-Martin », son troisième roman adapté aux élèves en rapport avec l’île met en vedette Raphaël, 10 ans, qui explore le territoire avec son père, chercheur au Centre de Recherche sur les Séismes, et découvre les effets dévastateurs des tremblements de terre. La plume de Franck Lopez s’adresse aussi à un lectorat mature avec la publication de son nouveau roman « Les résilients » : Parmi les événements les plus sombres et traumatisants de notre société se dissimulent des êtres humains et leur histoire. C’est le cas de deux personnages apparemment différents, mais unis par un destin tragique. L’irrévocable provoquera alors la plus insensée des rencontres, au milieu de ce que furent les tristes attentats du 13 novembre 2015. Le livre « Les résilients… comme un processus pour accepter avec abnégation l’intolérable », qui traite d’un sujet sensible avec respect, est disponible à la librairie des îles, 5ème avenue Hope Estate. _Vx

