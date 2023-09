FOURRIÈRE ANIMALE : Capture des chiens errants du 10 au 26 septembre

La Collectivité de Saint-Martin informe la population de l’ouverture de la fourrière animale du dimanche 10 septembre au mardi 26 septembre 2023.

La fourrière animale a pour mission de capturer les animaux en divagation sur le domaine public. Les propriétaires sont donc priés de garder leurs animaux attachés et de les surveiller, même après la phase de capture entre le 10 et 26 septembre prochain. « Posséder un animal est une responsabilité qui nécessite toute l’attention du propriétaire », rappelle la Collectivité. L’arrêté territorial n°033-2014 portant règlement des conditions de détention des animaux de compagnie et de leur circulation sur la voie publique stipule qu’il est interdit de laisser divaguer les animaux sur le territoire de la Collectivité. Afin d’éviter tout incident, les chiens doivent être tenus en laisse et les chiens dits dangereux nécessitent obligatoirement une muselière. Dans l’intérêt de tous, la Collectivité de Saint-Martin vous remercie de respecter cette consigne et de veiller sur vos animaux de compagnie. Pour toute information sur la phase de capture, la direction de l’environnement et du cadre de vie est joignable au 0590 87 50 04 ou 0690 88 69 29.

