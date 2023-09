MÉMOIRE : Attentats du 11 septembre 2001, 22 ans déjà

Le soleil brillait haut dans le ciel de New-York ce matin du 11 septembre 2001. Il est 8h46 quand un premier avion percute à plus de 710km/h la tour nord du World Trade Center, symbole de la grandeur des États-Unis. Les premières images sont diffusées, la confusion est générale, le monde est sous le choc.

À 9h02, un second avion frappe la tour sud entre le 77ème et le 88ème étage. L’attaque terroriste se confirme alors, semant la panique dans la Grosse Pomme. George W. Bush, président des États-Unis depuis seulement huit mois, est alors en visite dans une école en Floride lorsqu’il est informé des événements tragiques. L’expression de son visage change en une seconde. À 9h30, le président prend la parole devant les médias : « Nous avons eu une tragédie nationale, deux avions se sont écrasés dans le World Trade Center, dans ce qui semble être une attaque terroriste contre notre pays. » À 9h38, une attaque est perpétrée à Arlington où un avion percute le Pentagone à plus de 800 km/h. L’espace aérien est fermé. À 9h58, la tour sud du World Trade Center s’effondre, entraînant la mort des centaines de personnes prisonnières en son sein. Peu après, un quatrième avion en direction de Washington est détourné. Grâce au courage et à la révolte des passagers, le Boeing 737 qui visait la Maison-Blanche s’écrasera dans un champ à Shankville en Pennsylvanie. À 10h28, la tour nord s’effondre. Le World Trade Center disparaît du paysage de Manhattan. Les attentats du 11 septembre 2001 sont les plus meurtriers de l’Histoire avec 2.977 morts, attentats conduits par 19 pirates de l’air tués lors de cette attaque coordonnée et minutieusement préparée par l’organisation jihadiste Al-Qaïda dirigée par Oussama Ben Laden. Les 4 attentats-suicides entraîneront rapidement l’invasion de l’armée américaine en Afghanistan. 22 ans après cette tragédie, le souvenir des attaques du 11 septembre 2001 est encore vif dans les mémoires. En place de Ground Zero, trône désormais le One World Trade Center, baptisé la Freedom Tower, le plus haut gratte-ciel de New-York avec une façade de verre réfléchissant. Le bâtiment, qui a ouvert ses portes en 2014, abrite des refuges accessibles par des escaliers réservés à l’usage des pompiers, la sécurité fut l’une des obsessions de la reconstruction. Les empreintes originales des tours jumelles ont été transformées en un mémorial rendant hommage aux victimes des attentats : le 9/11 Memorial. _Vx

