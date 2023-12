FORMATION : Lancement du premier Tiers-Lieu à Quartier d’Orléans

La convention est fraîchement signée depuis hier, pour une durée de trois ans. Elle a été officialisée au local de Quartier d’Orléans des Compagnons Bâtisseurs, porteurs du projet DEFFINOV, en compagnie du préfet Vincent Berton et des partenaires du consortium : CCISM, ISMA, ADIE, Jielle Formation et Fore IDN.

Ce tiers-lieu, grande première sur le territoire de Saint-Martin, sera situé à Quartier d’Orléans avec pour objectif de proposer des nouveaux modèles d’apprentissage et des formations innovantes dans le digital et le numérique à toute personne désireuse de créer ou développer son projet de vie. ‘DEFFINOV Tiers-lieux’ s’inscrit dans le cadre d’un vaste plan de transformation et de digitalisation de la formation, piloté par le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et intégré au Plan France Relance pour franchir un cap de transformation de la formation. Pour Maé Bridier, directrice des Compagnons Bâtisseurs SXM, il s’agit ici d’un incubateur au service de l’insertion sociale et professionnelle au travers d’un accompagnement socio-professionnel complet avec tous les acteurs partenaires afin d’éviter les ruptures de parcours dans la réalisation d’un projet de vie : « ouvrir le champ des possibles vers l’indépendance ». Le dispositif est ambitieux et promet de belles avancées dans un quartier qui ne cesse de se développer. Avec un budget de 350.000€ sur trois ans et fort d’un plateau technique, le tiers-lieu de Quartier d’Orléans accueille dès aujourd’hui dans le local de Compagnons Bâtisseurs les personnes ayant besoin d’un accompagnement, d’une aide ou d’une formation qui sera adaptée à leurs besoins. Prochainement rénové dans le cadre du dispositif, un local supplémentaire a été mis à disposition par la SEMSAMAR pour devenir le lieu de vie de ce tiers-lieu inclusif. La première formation sera lancée la semaine prochaine avec la préparation à la formation et à l’apprentissage. La seconde formation concernera l’illettrisme en milieu professionnel dans le secteur du BTP. Pour Vincent Berton, ce projet contribue à construire l’avenir des jeunes saint-martinois et à garantir un minimum de paix et de prospérité. Les personnes en difficulté sont les bienvenues, pour discuter, se rencontrer, trouver des solutions avec les acteurs spécialisés dans leur domaine afin de mettre en place un accompagnement personnalisé vers la concrétisation de leur projet de vie, social et professionnel. Un bien beau projet en consortium au service de la population saint-martinoise. _Vx

Infos : 06 90 43 11 11 ou 06 90 18 91 31

cbstmartin@compagnonsbatisseurs.eu

