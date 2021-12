COMMERCE LOCAL : Vente privée à Bleu de Perse

Samedi dernier de 16h à 20h a eu lieu la seconde vente privée dans le magasin de décoration situé à Hope Estate. La première qui s’était déroulée le jour de l’inauguration fut un réel succès. Succès qui s’est répété lors de cette édition.

Noël approchant à grand pas, les gérants de Bleu de Perse, Patrice Anseur et Eric Durand, ont voulu marqué le coup en offrant la possibilité à leurs clients réguliers de participer à une vente privée dans ce sanctuaire de la décoration qui a su se faire une belle réputation depuis son ouverture en juillet dernier. Si une remise de 50% était appliquée sur tous les savons, c’est une réduction de 15% qui était de rigueur sur l’ensemble des produits exposés et disponibles dans les 1200 m² du magasin. Vaisselle, mobilier, canapés, toiles, cadres, luminaires, objets de décoration, accessoires de cuisine, etc… les clients présents s’en sont donnés à cœur joie. Il aura fallu non moins de trois ans à Eric et Patrick pour réaliser leur rêve d’ouvrir leur propre espace de vente dédié à l’architecture d’intérieur, mobilier et décoration du côté français. Et ce sont plus de cinquante marques de référence qui cohabitent dans le gigantesque entrepôt, marques telles que Mariage Frères, Athezza, Hanjel, Chehoma, Pomax, Petite Friture, ou encore Bérengère Leroy. En l’espace de six mois, Bleu de Perse a réussi le pari de se créer un listing clientèle incontestable, le parking rempli et l’affluence dans le magasin en étaient les preuves ultimes.

• Bleu de Perse Interiors – Hope Estate (à côté de Nature Animal)

https://www.bleudeperseinteriors.com/

+59 06 90 60 27 28 – +59 06 90 29 88 39