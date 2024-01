VIE LOCALE : Mardis de Grand-Case reportés

Dans un communiqué publié hier, Chantal Vernusse de Calypso Évent, organisatrice des Mardis de Grand-Case, annonce le report de l’événement phare de l’île de Saint-Martin : « Nous vous annonçons avec regret que le lancement officiel des mardis (prévu ce mardi 23 janvier ndlr) doit être reporté à une date ultérieure. Nous espérons revenir vers vous au plus vite ».

Les 10 éditions des Mardis de Grand-Case sont reportées pour diverses raisons dont les prévisions météo défavorables de la semaine prochaine et un budget non-bouclé. Une réunion d’urgence s’est tenue entre l’équipe organisatrice et la Collectivité de Saint-Martin afin de trouver une solution financière pour la bonne tenue de cet événement incontournable qui existe depuis 21 ans. Louis Mussington, président de la COM, a pour volonté d’accompagner et de maintenir les Mardis de Grand-Case, volonté partagée par Chantal Vernusse si tant est que le budget nécessaire pour une organisation de qualité soit alloué. Les officiels se réunissent ce vendredi pour se pencher sur la question technique, afin d’être en capacité de répondre favorablement à la demande de budget supplémentaire qui passera en commission le mardi 23 janvier et sera soumise au vote en conseil exécutif. Pour l’heure, les Mardis de Grand-Case sont donc reportés avec une inauguration espérée le mardi 30 janvier prochain. À suivre… _Vx

