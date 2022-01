MICRO-TROTTOIR / Covid-19 : « Avez-vous pu effectuer un test rapidement ? »

Au vu du nombre croissant de contaminations au Covid-19, les files d’attente pour effectuer un test antigénique (voire PCR) se sont faites remarquer depuis plusieurs jours, que ce soit en pharmacie ou en centre de dépistage, et ce, un peu partout du côté français de l’île. Témoignages.

« Oui et non. Je me suis rendue au centre de dépistage de Grand-Case en face de la Poste pensant que ça irait plus vite parce que je suis passée plusieurs fois devant la pharmacie de Hope Estate et les files d’attente me semblaient interminables. La salle d’attente du centre de Grand-Case était pleine quand je suis arrivée, pourtant aux premières heures, mais je pense que tout le monde a eu la même idée de venir tôt. J’ai donc fait demi-tour quand l’infirmière m’a dit que j’avais plus de chances de passer plus rapidement en fin de journée. Quand j’y suis retournée, ils étaient à plus de 200 tests réalisés sur la journée, et elle n’était pas terminée. J’ai été testée beaucoup plus rapidement que je ne l’aurais pensé. » Josiane

« Nous avons attendu deux heures. J’avais essayé de prendre rendez-vous mais sans succès. Après je comprends que ça ne soit pas possible surtout quand on voit le nombre de personnes qui sont à présent malades, et encore, on ne comptabilise pas les gens qui se sont testés à la maison et qui étaient positifs. On a donc pris notre mal en patience, même si on avait déjà fait deux pharmacies avant et c’était toujours aussi rempli de personnes qui attendaient. Nous n’avons pas eu d’autres choix que de patienter… il faudrait peut-être penser à installer un autre centre de test pour désengorger un peu. » Roman

« Oui, étrangement, je crois que je suis arrivée dans un créneau où il y avait moins de monde, j’ai eu de la chance parce que la pharmacienne me disait qu’ils n’arrivaient pas à suivre entre les cas contacts, les cas symptomatiques et les gens qui ont besoin d’un test négatif pour repartir de l’île. Je suis infirmière à domicile donc je peux vous confirmer qu’en ce moment, c’est l’usine à testing. Je cours à droite à gauche pour les faire, je n’arrête pas et mon téléphone ne fait que sonner pour des demandes de tests à domicile, les gens ne veulent pas attendre indéfiniment devant une pharmacie ou dans un centre. Disons qu’ils attendent un peu moins avec moi ! » Crystal

« J’ai voulu prendre rendez-vous au laboratoire de Hope Estate mais ils ne m’ont jamais répondu. Je suis allée au drive mais il fallait avoir un rendez-vous, par contre, si vous étiez piéton, il n’en fallait pas, ça n’a pas de sens et je n’ai pas compris cette stratégie. Je ne voulais pas retourner en pharmacie ou à Marigot parce que les files d’attente allaient jusque sur le trottoir. J’ai décidé de revenir plus tard au laboratoire et finalement, il y avait beaucoup de moins de monde, je suis passée en moins de trente minutes. Certificat négatif en main ! » Gaëlle _Vx