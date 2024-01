SANTÉ : Une table ronde sur le Dispositif d’Appui à la Coordination organisée le 27 janvier à la CCISM

A l’initiative de l’association R2C, une table ronde sur la présentation du DAC (Dispositif d’Appui à la Coordination) est organisée le samedi 27 janvier prochain de 9h à 13h, à la CCISM de Concordia.

Déjà implantés en Guadeloupe, Martinique et Guyane, et dans l’hexagone, les dispositifs d’appui ont pour mission d’apporter des réponses concrètes aux professionnels de santé et de favoriser le maintien à domicile des personnes sans distinction d’âge ou de pathologie. Depuis le 1er janvier 2024, l’association R2C présidée par le Dr Huidi TCHERO, chirurgien orthopédique au centre hospitalier Louis-Constant Fleming est habilitée à exercer les missions du DAC sur le territoire de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Le Dispositif d’Appui à la Coordination est un point d’entrée unique et gratuit pour les professionnels et structures qui font face à des personnes en situations de santé et de vie complexes pour favoriser le maintien à domicile. Chaque DAC est composé d’une équipe pluri-professionnelle (médecins, infirmiers, aidants professionnels et familiaux, travailleurs sociaux…). Il informe, oriente et accompagne les professionnels, les patients et leur entourage dans les situations complexes. Il leur apporte des réponses concrètes en évaluant la situation et les besoins de la personne, en proposant aussi un parcours de santé personnalisé, coordonné et accompagné, en accord avec le médecin traitant et en lien avec les professionnels. Le DAC peut intervenir auprès de toutes personnes en situation complexe quel que soit son âge ou sa pathologie nécessitant une coordination de parcours ponctuelle ou durable, en particulier au domicile.

Dans un contexte de vieillissement de la population et d’augmentation importante des pathologies chroniques, le besoin de s’organiser et de se coordonner entre acteurs de santé est crucial. D’où l’importance du Dispositif d’Appui à la Coordination qui sera au cœur des discussions et des échanges entre les professionnels de santé et le grand public le samedi 27 janvier dans les locaux de la CCISM. _AF

