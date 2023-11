SANTÉ – PRÉVENTION : Conférence et dîner de charité pour sensibiliser au vitiligo

L’association « Vitiligo Educate Inspire and Support SXM » (V.E.I.S.S) organise un week-end de conférences axé sur la santé et le bien-être du 1er au 3 décembre prochains pour informer et sensibiliser le public au vitiligo.

Créée par Gerline Isaac et présidée par Jacqueline Vrolijk, V.E.I.S.S. est une association très active qui vise à sensibiliser, éduquer et soutenir les personnes vivant avec le vitiligo et leurs familles sur l’île et alentours. Son objectif est de permettre aux personnes atteintes de vitiligo d’avoir davantage confiance en eux, tout en surmontant les effets sur leur mental de vivre avec cette maladie auto-immune qui se caractérise par l’apparition de taches blanches sur la peau et qui dure toute la vie. Après une année chargée d’actions comme le programme scolaire de l’association lancé en février dernier qui a touché plus de 400 étudiants et la Walk&Zumba-thon début novembre, l’équipe associative lance son dernier projet de 2023 : le « V.E.I.S.S SXM HEALTH & WELLNESS WEEKEND » qui se tiendra du 1er au 3 décembre 2023. Ce weekend a pour vocation d’informer et de sensibiliser les participants, qu’ils vivent avec ou sans vitiligo, afin que certains se sentent inspirés par les témoignages quand d’autres recevront un soutien au sein de la communauté pour s’accepter tels qu’ils sont. Pour cette deuxième année consécutive, l’évènement accueillera des conférenciers de renom spécialisés au vitiligo, médecins, herboristes, nutritionnistes et partenaires.

Ce 1er décembre de 19h à 21h au Temps des Cerises à Grand-Case, la soirée d’ouverture du grand weekend V.E.I.S.S. débutera par un cocktail de bienvenue. Le 2 décembre de 8h à 13h, la conférence « Le vitiligo n’est pas juste une promenade dans le parc » sur les effets mentaux de la maladie se tiendra au Grand Case Beach Club. En soirée, un dîner de collecte de fonds à trois plats aura lieu au bar-grill The Bridge à Sandy Ground à partir de 20h, avec un concert de Steel Pan. Lors de la dernière matinée, sur invitation, les membres de l’association et conférenciers invités se retrouveront au Temps des Cerises pour faire le point sur cette nouvelle édition du « V.E.I.S.S SXM HEALTH & WELLNESS WEEKEND ». L’association étant la seule à sensibiliser au vitiligo dans la Caraïbe, sa portée est d’autant plus grande pour le rapprochement des personnes concernées par la maladie. Le prochain défi à long terme sera d’accueillir le conférence de la Journée mondiale du vitiligo à Saint-Martin. Mais avant cela, souhaitons un grand succès au « V.E.I.S.S SXM HEALTH & WELLNESS WEEKEND », du 1er au 3 décembre. We do not see color, we see love. _Vx

Infos et inscriptions : 06 90 77 07 46 – +1721 526 9241

veissxm@gmail.com

