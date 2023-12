1er décembre : Journée mondiale de lutte contre le sida

Si le travail sur le terrain pour lutter contre le sida dure 365 jours par an, des actions locales de prévention et de sensibilisation autour du 1er décembre sont déployées sur le territoire par l’association AIDES.

Un message important à répandre et à retenir : Indétectable = Intransmissible. Pour Angeline Pottier, déléguée de l’association AIDES à Saint-Martin, ce message est primordial pour lutter contre les discriminations : « les personnes séropositives qui sont sous traitement antirétroviral combiné ne transmettent plus le VIH, leur charge virale est devenue indétectable, le virus est donc devenu intransmissible ». En France, 200.000 personnes vivent avec le virus du sida contre 24.000 qui ignorent être porteuses en l’absence de dépistage. En 2021, 100.000 personnes en France ont découvert leur séropositivité dont un tiers à un stade avancé, rendant la prise en charge plus compliquée liée au dépistage trop tardif. L’importance d’un dépistage répété fonctionne : en 2021, 5,7 millions de dépistage au VIH ont été effectués, chiffre en augmentation et tant mieux. Si la fin de l’épidémie du sida était programmée en 2040, elle n’aura pas lieu au vu du manque de moyens financiers et de volonté politique pour lutter une bonne fois pour toutes contre ce fléau qui a fait tant de ravages depuis son apparition en 1981. Chaque 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH depuis 1988 (OMS), l’association AIDES organise une journée de dépistage gratuit dans ses locaux. Des actions se sont tenues la semaine dernière entre AIDES et l’ALEFPA – Le Manteau (atelier santé-sexe), le centre de dépistage de l’hôpital, SAFE et St Maarten Aids Foundation, la coopération transfrontalière est indispensable dans ce combat contre la maladie et les discriminations. Faute de subvention pour mener l’action annuelle de sensibilisation au VIH auprès des professionnels de santé, l’association AIDES poursuit le travail en partie grâce aux dons : apéro-femmes hier pour un public hispanophone, dépistage gratuit ce vendredi et permanence PREP avec SAFE au local AIDES de 19 à 21h, stand d’information sur la santé sexuelle au lycée Robert Weinum le 7 décembre prochain avec la Croix-Rouge… Le combat contre le VIH continue pour l’association AIDES et ses partenaires car comme le précise si judicieusement Angéline Pottier, pour venir à bout du sida, il faut « s’unir pour travailler ensemble ». _Vx

Infos : 06 90 68 91 50 – 05 90 58 65 23

Facebook : Aides Saint-Martin

AIDES Saint-Martin, 37 Route de Spring à Concordia

Pour faire un don, contactez : aides.stmartin@hotmail.fr

