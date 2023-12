Décès de Cassandre Martin : Les condoléances du président, Louis Mussington

« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Cassandre Martin, survenu dans un tragique accident sur la route des Terres-Basses. En ces moments douloureux, je tiens à exprimer mes sincères condoléances et toute ma sympathie à sa famille et à ses proches au nom de la Collectivité de Saint-Martin, ses élus et ses agents.

À seulement 24 ans, Cassandre était une figure connue et aimée de notre île, première dauphine de Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2019 et candidate au concours de 2022, incarnant la bonté et la persévérance.

Sa disparition soudaine est une perte immense et nous rappelle combien la vie est précieuse et fragile. Je me joins aux nombreux hommages qui lui sont rendus, reconnaissant la lumière et la joie qu’elle a apportées à ceux qui ont eu le privilège de la connaître.

Un drame a touché l’île de Saint-Martin et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour qu’un autre événement tragique ne se reproduise pas sur la route des Terres-Basses et plus largement sur les routes de notre île.

Cassandre, ton sourire et ta lumière resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Que ton âme repose en paix ».

206 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter