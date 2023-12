AMENAGEMENT : La Collectivité à pied d’œuvre pour l’embellissement du Front de Mer à Marigot !

Les agents du département qualité cadre de vie de la Collectivité travaillent sans relâche actuellement sur l’embellissement du Front de Mer de Marigot à quelques encablures du début de la haute saison touristique.

Après la phase de démolition de l’ancien bâtiment des lolos, le mois dernier, les agents de la Collectivité ont été mobilisés ces derniers jours sur le nettoyage et l’embellissement de la zone comprise entre l’esplanade de l’amphithéâtre et le parking des taxis.

Les assises de l’amphithéâtre ont été remises à neuf et repeintes en blanc. L’espace situé à l’emplacement des anciens lolos a été nivelé et accueillera, dès la fin de cette semaine, une nouvelle esplanade arborée d’une vingtaine de Flamboyants et de Nimiers, plantés au cœur de mini-murets arrondis faisant office de bancs. Un carbet de bois est en cours de construction sur cet espace public, qui abritera le bureau des contrôleurs de la place du marché et le local EDF.

En attendant la définition d’un nouveau projet d’aménagement de toute la ligne du Front de mer, la priorité de ces travaux immédiats est de redonner au bord de mer de Marigot son utilité première de lieu touristique, convivial et animé.

Ainsi, dès la fin de cette année, il sera à nouveau possible de profiter de ces espaces quotidiennement, lors de balade en famille ou d’activités sociales, culturelles et sportives. Les festivités de Noël et du Nouvel an se dérouleront à cet endroit.

Une phase complémentaire de travaux sera engagée, dès 2024. La Collectivité procèdera à de nouveaux aménagements de proximité, facilitant la vie des taxis, des automobilistes et des usagers et tenant compte de l’accueil des personnes à mobilité réduite : installation d’un mini-giratoire à l’intersection de la rue de la République et du Boulevard de France (comme par le passé) ; redéfinition du stationnement et de la circulation des taxis devant la gare maritime ; réorganisation de l’amphithéâtre où se trouve actuellement le marché touristique ; réorganisation des places de parking, réorganisation de l’implantation de certaines activités côté gare maritime et côté marché ; création d’espaces verts reliant le centre-ville et le bord de mer ; démolition de l’ancienne école du bord de mer pour ouvrir le centre-ville sur la mer, avec des allées ombragées reliant l’hôtel de la COM au Front de mer et des jonctions entre le centre et le boulevard de France. _AF

