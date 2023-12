SÉCURITÉ : En immersion chez les sapeurs-pompiers de Saint-Martin lors la journée « Portes Ouvertes » organisée ce dimanche

Ce dimanche 3 décembre, les sapeurs-pompiers de Saint-Martin ouvrent les portes de leur centre de secours de la Savane au grand public. Ils vous accueilleront toute la journée, de 10h à 18 heures.

Chaque année, lors du défilé du 14 juillet, les sapeurs-pompiers sont les plus acclamés par la foule. Héros du quotidien, indispensables pour sauver des vies ou porter secours à toute personne en danger, les sapeurs-pompiers sont aussi très présents dans l’imaginaire des enfants, qui rêvent souvent de devenir comme eux quand ils seront grands. Chaque année, pour faire naître peut-être des vocations chez les plus jeunes, la caserne de sapeurs-pompiers de Saint-Martin vous ouvre ses portes le temps d’une journée pour découvrir les coulisses de ce métier aussi rêvé que périlleux. De nombreuses activités et animations sont prévues tout au long de la journée de dimanche : secours à la personne (accident de la voie publique), manœuvre secours routier, passage des soldats du feu dans une salle enfumée, exercice sur la grande échelle, etc. Autant d’exercices grandeur nature auxquels les spectateurs pourront assister sans oublier bien sûr, la possibilité pour les enfants de monter dans le camion de pompiers avec la fameuse sirène des « PIMPOM PIMPOM ! ». D’après nos informations, d’autres activités surprises sont prévues pour les plus petits.

A dimanche ! _AF

