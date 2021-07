Feu d’artifice du 21 juillet : le ciel de Grand-Case a brillé de mille feux !

La plage de Grand-Case et son ponton ont été pris d’assaut par la foule de badauds pour profiter du divertissement qui promettait d’être grandiose… Et il le fut.

« Wouah », « c’est trop beau », pendant plus de 7 minutes d’explosions de lumières dans un ciel dégagé, les acclamations et les cris de joie pouvaient s’entendre malgré tout. Bien que bousculée par la crise sanitaire actuelle, l’édition 2021 de la Saint Victor n’est néanmoins pas passée inaperçue grâce à Skyfall Fireworks qui a encore tenu ses promesses en délivrant un spectacle participant à souligner l’importance du travail de mémoire car chaque 21 juillet est un jour cher à Grand-Case, il rend hommage à Victor Schoelcher, journaliste et député guadeloupéen d’origine alsacienne né le 22 juillet 1804, qui a proposé son décret d’abolition définitive de l’esclavage au gouvernement, que ce dernier a signé. Le 27 avril 1848, l’esclavage est irrévocablement abrogé, faisant ainsi de 1848 une année capitale dans l’histoire des anciennes colonies françaises. _Vx