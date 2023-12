VIE LOCALE : « Désolé, pas de piscine à Sandy Ground »

Le Club Nautique Saint-Martin (CNSM) a exprimé sa tristesse et sa désolation par voie de communiqué en partageant sa décision d’abandonner le projet de piscine à Sandy Ground, faute de réaction de la Collectivité.

« C’est connu de tous, l’apprentissage de la natation est une obligation régalienne, qui s’inscrit dans le programme national du savoir-nager. Ainsi, toute municipalité ou collectivité se doit donc d’engager les investissements nécessaires à la construction de piscines dont la quantité dépend de la population. Monsieur le Président, un retour vers vous par voie de presse tant il est compliqué de vous joindre, vous voudrez bien nous en excuser et surtout bien croire qu’il n’y a là aucune attaque personnelle ni intention de nuire à quiconque dans ces propos, bien au contraire. Mails il semble que toutes les informations ne vous parviennent pas directement et c’est fort dommageable pour la vie de notre collectivité et pour la réussite de projets associatifs indispensables à la vie saint-martinoise. Après des mois d’efforts et d’un travail acharné de toute une équipe de bénévoles engagés, après avoir levé d’importantes subventions de la part de l’Agence Nationale du Sport (ANS) notamment et pour un montant substantiel de 490.000€ dédiés à sa construction, ANS qui a su saisir toute l’importance et la juste pertinence du projet, après avoir sensibilisé et convaincu des partenaires techniques compétents et reconnus, après avoir organisé ou participé à de trop nombreuses réunions rassemblant l’ensemble des acteurs politico-économiques et sociaux, le projet de piscine publique de Sandy Ground, conçu et porté par l’association CNSM n’a pas réussi à séduire vos équipes. Nous y avons usé toutes nos forces. Elle ne verra donc pas le jour sans que nous n’ayons jamais bien perçu pourquoi ni reçu d’avis défavorables officiels de votre propre main ou de celle de Monsieur le Préfet ou de vos services.

La décision a donc été prise au cours de notre dernière assemblée générale d’abandonner purement et simplement ce projet et de dissoudre volontairement l’association CNSM, avec quelques dommages financiers collatéraux, vous vous en doutez, auprès de partenaires qui avaient cru dans la naissance de cet édifice nécessaire et tant attendu par toute cette jeunesse locale. Nous n’avons qu’un seul regret, celui de laisser sur la berge tant d’enfants qui ne fréquentent pas nos belles plages et toutes leurs activités nautiques parce qu’ils ne savent pas nager et ne pas avoir su ni réussi à surmonter tant obstacles invisibles, insaisissables et non-maîtrisables. Nous espérons que toutes celles et ceux qui vont nous entendre ne nous tiendront pas trop rigueur d’avoir échoué à leur apporter cet édifice, idéalement situé en bord de mer à Sandy Ground, porteur d’emplois, d’animations et de cette formidable liberté qu’apporte le savoir nager et profiter des sources d’un océan qui nous entoure. Le regret est d’autant plus important, car l’équipe CNSM a obtenu le prêt gratuit d’un terrain de 1200m2 au bord de l’eau, les plans de constructions innovants d’une structure démontable, tous les devis par les meilleurs intervenants de l’île, les autorisations de débuter les travaux et une subvention dédiée à l’investissement de la part ANS. Mais sans une convention pour le fonctionnement de la part de la COM, le projet ne peut pas se réaliser. Tous les membres de l’Association Club Nautique de Saint Martin sont en deuil. »

1,015 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter