ASSOCIATION – ÉDUCATION : Distribution gratuite de livre sur la vie sous-marine à L’Amuseum Naturalis ce samedi

Les petits et les grands sont invités au lancement d’un nouveau livre, La vie sous-marine de Saint-Martin, ce samedi de 9h à midi à l’Amuseum Naturalis à Quartier d’Orléans. L’association Les Fruits de Mer distribuera un exemplaire gratuit du livre en anglais ou en français.

« La vie sous-marine de Saint-Martin » est un livre qui explore les habitats marins entourant l’île, des mangroves et des herbiers marins aux récifs coralliens et à la haute mer. Les lecteurs découvriront à quel point chaque habitat est spécial et certains des animaux uniques qui vivent dans chacun d’eux. Ravi de lancer ce nouvel ouvrage, l’auteur Mark Yokoyama déclare : « Cela montre certaines des choses étonnantes que nous pouvons voir dans nos mers. Nous voulions aussi expliquer comment ces plantes et ces animaux dépendent les uns des autres d’une façon compréhensible pour tous ». Avec 140 photos en couleur, le livre est publié en anglais, français et bilingue. Réalisé par Les Fruits de Mer avec le soutien financier de l’Office Français de la Biodiversité via les micro-subventions dans les territoires d’Outre-mer, l’ouvrage sera distribué dans les écoles locales dans le cadre du programme livre de l’association. La traduction française a été réalisée par Amandine Vaslet. Gratuit, l’évènement de lancement et distribution de « La vie sous-marine de Saint-Martin » se déroulera ce samedi 2 décembre de 9h à midi à l’Amuseum Naturalis de Quartier d’Orléans. Pour rappel, le musée gratuit de la nature et du patrimoine est ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil. Ce nouveau livre est d’ores et déjà disponible en téléchargement gratuit sur le site de l’association (voir infos). Bon à savoir, un simple don de 1€ permet à l’association d’offrir un livre à un élève de Saint-Martin. Pour les plus généreux, les dons supérieurs sont déductibles d’impôt et contribueront à sponsoriser des livres pour une classe voire une école entière. _Vx

Infos et dons : http://lesfruitsdemer.com

