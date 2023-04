VIE LOCALE : Une trentaine de participant.e.s à l’Aquatonic de Grand-Case

Dans la continuité des différents projets pédagogiques de la formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation suivie par neuf futur.e.s maîtres-nageur.se.s, Esteban Despoullains a ravi son public avec sa randonnée Aquatonic le 25 mars dernier à Grand-Case.

Avec une météo particulièrement clémente et une mer apaisée, la randonnée Aquatonic d’Esteban a réuni plus d’une trentaine de participant.e.s sur la plage du Grand Case Beach Club. Lors des trois sessions proposées gratuitement, l’ambiance bon enfant et l’énergie étaient au rendez-vous. Avec un judicieux mélange de longe côte et d’aquagym, Esteban a été secondé par ses camarades de formation tout en bénéficiant de l’expertise de Sarah et de Anne, membres de l’association JLCA (Je Longe la Côte aux Antilles) qui ont gracieusement prêté le matériel nécessaire au bon déroulé d’une séance de cette discipline qui rencontre de plus en plus de succès sur le territoire de Saint-Martin. Certain.e.s participant.e.s s’étaient déjà essayé.e.s à cette discipline quand d’autres la découvraient avec entrain. Le groupe se déplaçait ainsi dans l’eau, longeant la côte de Grand-Case en suivant les directives de Sarah ou de Anne qui se sont relayées sur les différentes sessions, pour marquer des temps d’arrêt où les exercices d’aquagym concoctés par Esteban lui étaient donné.

Outre les multiples bienfaits de l’aquagym et du longe côte comme renforcer le système musculaire, stimuler le rythme cardiovasculaire et améliorer le tonus respiratoire et la circulation sanguine, la randonnée aquatonic d’Esteban Despoullains a rempli le cœur des participant.e.s de joie et de bonne humeur. Dans nos prochaines éditions de cette semaine, retour sur les animations de Célya, Anthony et Charlotte, tous stagiaires de la formation BPJEPS AAN qui n’existerait pas sans l’association Tous à l’Ô, la Collectivité et le Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive Antilles Guyane (CREPS). _Vx

225 vues totales, 225 vues aujourd'hui