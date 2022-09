ASSOCIATION : L’ADIE cherche des bénévoles 

L’Adie lance une opération, du 12 au 20 septembre, pour recruter de nouveaux bénévoles qui participeront à l’accompagnement des futurs entrepreneurs et au développement de l’association.

« Afin de l’aider dans son ambition de permettre à de plus en plus d’entrepreneurs de donner vie à leur projet de création d’entreprise, même sans diplôme, même sans emploi, même sans capital, même sans relation, l’Adie recrute une douzaine de bénévoles à Saint-Martin », indique l’association. « À la mi-année 2022, l’Adie a déjà accompagné 85 Saint-Martinoises et Saint-Martinois sur le chemin de l’entrepreneuriat.

L’Adie Saint-Martin a ainsi réinjecté plus de 600 000 € dans l’économie locale ».

L’association « permet à des personnes en situation de précarité de donner vie à leur projet ». C’est pourquoi les bénévoles sont indispensables au fonctionnement de l’association. « Professionnels de la banque, du marketing, de la communication, de la comptabilité, du droit et de tout autre secteur, en activité ou à la retraite, étudiants ou eux-mêmes créateurs d’entreprise, ils sont tous issus de divers horizons ». Ces bénévoles aident les bénéficiaires à monter leur dossier et à se former à l’entrepreneuriat.

L’Adie propose donc deux web-conférences sur le thème : découvrir le bénévolat (lundi 12 septembre à 11h30 et mercredi 14 septembre à 9h). Le 20 septembre, de 10h à 12h, matinée portes ouvertes de l’association à l’agence de Marigot. _Pc

1,061 vues totales, 1,061 vues aujourd'hui