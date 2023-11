Art For Science : Second dîner de charité à la Samanna ce vendredi

L’association qui œuvre à sensibiliser les jeunes et les adultes aux bienfaits de l’art sur le cerveau lance la deuxième édition du dîner de charité Art For Science en partenariat avec la Samanna du groupe Belmond ce vendredi 1er décembre au restaurant l’Oursin.

Au programme de cette soirée gourmande et pédagogique qui débutera à 18h30, la mise en lumière des premiers retours sur le terrain du programme Art For Science Kids & Youth lancé récemment sur le territoire de Saint-Martin, un délicieux menu signé par le chef doublement étoilé Marcel Ravin et la présentation des différentes œuvres d’art exceptionnelles, spécialement créées sous le thème de la plasticité et l’unicité cérébrales par des artistes Saint-Martinois. Ces derniers seront présents lors de l’évènement afin de raconter leur histoire et leur processus de création aux participants et généreux donateurs. Ces œuvres uniques seront toutes disponibles à l’achat lors de la soirée afin de représenter la créativité et l’engagement à travers la mission d’Art For Science qui vise à soutenir la jeunesse saint-martinoise grâce à l’art. Toutes les œuvres artistiques acquises lors du dîner de charité seront accompagnées d’un certificat d’authenticité et un mot de l’artiste créateur. Soutenir Art For Science contribue à défendre et raconter les pouvoirs du cerveau de chacun, révéler que l’art est une source de stimulation cérébrale, et enfin, aider les chercheurs qui luttent contre les tumeurs cérébrales des adultes et des enfants. _Vx

Infos : https://www.artforscience.eu

3 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter