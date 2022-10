ASSOCIATION – CAUSE ANIMALE : Encore une belle preuve de solidarité avec le Yoga Karma Animaux

La quatrième édition de bien-être solidaire associant Tania de Vitalita et le Collectif Animaux SXM s’est exceptionnellement tenue le jeudi 13 octobre dernier, et n’a pas manqué de rassembler les adeptes du yoga et de la défense de nos compagnons à quatre pattes.

Le concept de Yoga Karma Animaux est désormais connu de beaucoup, l’association défenseuse de la cause animale propose chaque second samedi du mois une séance de yoga karma donnée en français et en anglais par Tania, qui guide les participants vers le bien-être, et ce, de façon bénévole. Chaque yogi, débutant ou confirmé, enfant ou adulte, contribue également à la noble cause des animaux avec une dotation libre, il n’y a donc pas de prix d’entrée fixe, celui-ci est déterminé librement par chacun des participants. La quatrième édition, reprogrammée à cause d’un ciel pluvieux, s’est donc tenue au KKÔ Beach Club, avec vue sur la mer et le bruit des vagues dans les oreilles. La session s’est terminée alors que la nuit était tombée, donnant une dimension encore plus apaisante à l’expérience. Une dizaine de personnes se sont prêtées au jeu de la relaxation en suivant les poses de yoga montrées par Tania et qui passait chez chacun pour les rectifier si nécessaire, en toute bienveillance. Le montant des dons récoltés s’élève à 119€, ce qui colle avec ce qui a été donné par les participants lors des éditions précédentes. Cependant, le Collectif Animaux SXM manque cruellement de moyens financiers et de dons en nature (nourriture pour chien et chat) afin de poursuivre son travail de prise en charge des animaux errants, que ce soit pour les soins, la vaccination, la stérilisation, les frais administratifs liés à l’identification de chaque animal ainsi que les coûts des voyages pour les emmener en métropole en vue d’être adopté ou pour rejoindre leur famille d’accueil. À ce propos, l’association est toujours à la recherche de voyageurs pour escorter les chiens en France au départ de Grand-Case sur un vol Air Caraïbes. Tous les frais sont payés par le Collectif Animaux SXM, contactez-les si vous prenez bientôt un avion vers Paris et/ou si vous désirez faire un don à l’association. Les chiens et les chats de Saint-Martin en ont grand besoin, merci pour eux. Prochaine édition du Yoga Karma Animaux sur la plage de la Baie Orientale entre le Coco Beach et le KKÔ : samedi 12 novembre à 17h15. _Vx

Infos : +33 7 85 69 75 32

Facebook : Collectif Animaux SXM

collectifanimauxsxm@gmail.com

https://www.vitalita-sxm.com/

