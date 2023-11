ASSOCIATION : Visite du nouveau président de l’ALEFPA Daniel Dubois à Saint-Martin

Dans le cadre de leur déplacement aux Antilles, Le président de l’ALEFPA Daniel Dubois et le directeur général Olivier Baron ont fait escale à Saint-Martin afin de rencontrer l’équipe en place et les acteurs du territoire pour le développement des projets locaux.

Actuellement, l’association ALEFPA-Le Manteau, dirigée par Audrey Gil, gère à Saint-Martin le centre d’hébergement pour femmes avec une capacité de douze places, une résidence d’accueil (13 places) et une pension de famille (7 places). Six appartements sont loués dans le parc privé et social et l’association le Manteau accompagne de nombreuses familles dans leur recherche de logement. En 2022, 1440 dossiers ont été traités par le dispositif de l’accueil de jour, plus de 2000 colis alimentaires délivrés, et environ 45 déjeuners et petits déjeuners servis par jour. Reconnue d’utilité publique avec 165 établissements au niveau national, l’ALEPFA intervient dans des secteurs comme le médico-social, le sanitaire, l’insertion ou encore l’aide sociale à l’enfance pour un public varié, qu’il soit en situation de précarité ou de handicap. Une conférence de presse s’est tenue dans les locaux de l’association en présence entre autres du président de l’ALEFPA Daniel Dubois et son directeur général Olivier Baron, de Fabien Sésé, secrétaire général de la Préfecture, d’Hélène Bride, administratrice déléguée de l’ALEFPA à Saint-Martin, et certains acteurs associatifs comme la Croix-Rouge, Maison France Victimes et AIDES. Le nouveau président de l’ALEFPA, élu en juin dernier, est un homme de terrain, ancien éducateur de formation, qui comprend la souffrance des usagers et met un point d’honneur à accompagner les salariés dans la qualité de vie au travail. Il a rencontré Louis Mussington, président de la Collectivité, lors de sa visite afin de discuter de la convention entre les deux parties et des modalités relatives à la réhabilitation des locaux. Fabien Sésé et Daniel Dubois se sont entretenus sur les actions déployées par l’association locale, ¾ des financements viennent de l’État. 800.000€ de subventions ont été versés à l’association pour financer les différents dispositifs devenus indispensables. Depuis la fusion avec l’ALEFPA en janvier 2021, l’association Le Manteau a pu acquérir trois sites pour le logement adapté et affiner les compétences en matière d’hébergement et d’accompagnement à la population. _Vx

