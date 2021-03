Association Sécurité Routière SXM : Une nouvelle journée de la Sécurité Routière organisée le 24 mars prochain à Sandy-Ground

L’association Sécurité Routière SXM présidée par Thierry Verres va organiser des journées de la sécurité Routière dans les différents quartiers de Saint-Martin.

La prochaine journée de la Sécurité Routière se tiendra à Sandy Ground sur le parking du stade Alberic Richards. Cinq ateliers seront installés, en partenariat avec les associations locales et le conseil de Quartier numéro 4. Entre 60 et 70 enfants et adolescents seront formés aux risques routiers. Le rendez-vous est fixé le 24 mars prochain à 13 heures sur place.