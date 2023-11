NATATION : Une cinquantaine d’enfants apprennent à nager avec l’association Tous à l’Ô

Les deux dernières semaines de vacances de Toussaint n’ont pas été de tout repos pour l’association Tous à l’Ô : une cinquantaine d’enfants de Quartier d’Orléans ont participé au stage « Savoir Nager » sur la plage du Galion.

Le stage « J’apprends à nager » s’adresse aux enfants du territoire afin d’acquérir les compétences requises pour se déplacer dans l’eau de façon sûre. Le dispositif est porté par Boris Villemin et l’association Tous à l’Ô, avec le soutien de la Collectivité de Saint-Martin. C’est d’ailleurs le conseiller territorial Marc Ménard qui a procédé à la remise symbolique des médailles aux nouveaux nageurs au terme des deux semaines de stage, avec une grande fierté. Ce premier volet d’initiation à la nage comptait une cinquantaine d’inscrits. Les enfants de Quartier d’Orléans ont suivi le stage gratuitement, en matinée, avec le transport de bus mis en place par l’association qui venait chercher les apprentis nageurs à l’école Clair St Maximin de Quartier d’Orléans le matin et les ramenait en fin de session. Au terme des deux semaines d’apprentissage avec l’encadrement de maîtres-nageurs diplômés d’état, les enfants ont passé le test fédéral intitulé « sauv’nage », une grande partie des enfants a réussi ce test avec brio et ces derniers sont désormais inscrits sur le site de la Fédération Française de Natation afin qu’ils soient licenciés. Si les enfants ayant suivi le stage « Savoir Nager » désirent passer un concours qui requiert cette licence dans leur parcours professionnel, elle sera déjà validée. Pour les nageurs en herbe qui ont eu plus de mal à se sentir comme un poisson dans l’eau, ils sont repartis avec une attestation d’apprentissage et de participation au stage avec la ferme intention de poursuivre l’initiation aquatique. Sur un territoire où il y a encore beaucoup trop d’enfants qui ne savent pas pratiquer la natation et où l’absence d’infrastructures fait défaut, les stages mis en place par l’association Tous à l’Ô avec le soutien de la Collectivité sont indispensables. L’année dernière, sur les trois périodes de stage cumulées lors des vacances scolaires, ce ne sont pas moins de 150 enfants qui ont bénéficié du dispositif du ministère des sports. _Vx

