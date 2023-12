VIE LOCALE : Gros succès pour la 1ère Christmas Boat Party

Sur l’initiative de Captain Jo, cette première édition de parade lumineuse de bateaux spéciale Noël a réuni plus d’une quinzaine de navires décorés qui ont ravi un public venu en grand nombre.

Au sein de l’organisation, les gérants des sociétés de days charters et des magasins d’accastillage : Captain Jo, Paper boat charter, Love Boat, Blue pelican, Caribbean marines, Captains Sup, Funseaker, Oceane boat charter, Rainbow boat, Tropical boat, Sxm Boat rental, Island Water World, et l’île Marine, qui ont été rejoints par plusieurs plaisanciers dans un esprit typique de Noël. La première édition de la Christmas Boat Party a été possible grâce au sponsoring de l’Office de Tourisme de Saint-Martin et de l’association Metimer. Les bateaux participants se sont parés de leurs plus jolies décorations de Noël pour éblouir un public réuni en masse à Marigot, point d’arrivée de la parade.

En effet, le cortège de bateaux ont lancé la jolie parade lumineuse à Grand-Case ce samedi 23 décembre vers 19h pour rejoindre Marigot vers 19h30. À bord du dernier bateau, le Père Noël chargé de cadeaux pour les enfants qui l’attendaient impatiemment sur la terre ferme. Plus d’une centaine de cadeaux de Noël ont été distribués pour l’occasion sur le Village de Noël organisé par la Collectivité, rendant la parade lumineuse de bateaux encore plus magique aux yeux de la population. Agréablement surpris par l’engouement qu’a suscité la 1ère Christmas Boat Party et l’ampleur qu’elle a pu avoir samedi dernier, l’équipe organisatrice compte bien remettre ça l’année prochaine en améliorant encore plus le concept, pour le plus grand plaisir de tous. _Vx

546 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter