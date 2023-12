FESTIVITÉS : Grand-Case scintille avec la parade de Noël

L’association Grand-Case Lighting Parade a charmé le public avec leur célèbre parade lumineuse qui a défilé dans les rues de Grand-Case le dimanche 17 décembre dernier.

Cet évènement devenu incontournable au fil des ans est toujours un moment particulièrement convivial en cette période de fêtes de fin d’année. Le 17 décembre dernier, l’association Grand-Case Lighting Parade a sorti ses magnifiques chars de Noël qui ont pris vie avec les enfants et les adultes déguisés pendant la parade tout le long du boulevard de Grand-Case, jusqu’au parking de la Poste. Depuis plus de 25 ans maintenant, l’association propose un spectacle grandiose, où l’ambiance est familiale et rassembleuse. Cette année, le public présent en nombre a pu admirer les traditionnels chars de Noël comme la crèche de la nativité, le grand sapin de Noël, les petits anges, les dalmatiens, la princesse de la neige, le char de ballons et de cadeaux, la maison en pain d’épices, le Grinch presque souriant et particulièrement applaudi sans oublier les danses effectuées au fil de la parade par les participants. Le maquillage des enfants était à la hauteur des déguisements : splendide. Le public n’a pas non plus boudé son plaisir quant au fait de se déguiser, le plus bel elfe de Noël a été élu en fin de soirée. Les spectateurs ont chanté en cœur sur les chansons typiques de Noël et certains n’ont pas manqué de se glisser dans le cortège pour faire une photo avec le Père Noël. Petits et grands sont repartis avec un joli stock de bonbons ! Après avoir mis une ambiance de fête et de joie, le long cortège de chars est reparti dans la nuit… pour revenir en force l’année prochaine. _Vx

271 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter