FAIT DIVERS : Un sexagénaire décède après un accident de scooter rue de Sandy Ground

Un homme d’une soixantaine d’années est décédé des suites de ses blessures le lundi 25 décembre après avoir chuté lourdement en scooter.

Les faits dramatiques se sont déroulés aux alentours de 13h30, rue de Sandy Ground à Marigot. Un homme d’une soixantaine d’années, circulant en scooter et porteur du casque, effectue un wheeling (roue arrière, ndlr). Durant cette manœuvre très risquée, il perd le contrôle de son deux-roues et chute lourdement. Seul en cause dans cet accident, il est pris en charge rapidement par les équipes de secours et transporté au centre hospitalier Louis-Constant Fleming. « Les tests d’alcool et de stupéfiants se sont avérés négatifs », précise la gendarmerie.

Plus tard dans la journée à 20h30, une triste nouvelle a été annoncée par le médecin du service des Urgences. La victime est malheureusement décédée des suites de ses blessures à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de Marigot. _AF

