Transat en Double Concarneau – Saint-Barth : une grosse ambiance à Gustavia pour fêter la victoire de « TeamWork » !

Après la victoire de Nils Palmieri et Julien Villion (TeamWork) arrivés dimanche 31 mai vers 18 heures au port de Gustavia, les arrivées se sont enchaînées à Saint-Barth, dans une très jolie ambiance. Les duos Tanguy Le Turquais/Corentin Douguet (Queguiner – Innoveo) et Tom Laperche/Loïs Berrehar (Bretagne – CMB Performance) ont complété le podium.

Une heure et 42 minutes derrière les gagnants (NLDR, Nils Palmieri et Julien Villion ont franchi la ligne d’arrivée en 18 jours, 5 heures, 8 minutes et trois sesondes), Tanguy Le Turquais et Corentin Douguet se sont emparés de la deuxième place. « La première chose que nous avons envie de dire, c’est bravo à TeamWork ! Ils ont été impériaux, ils ont fait un sans-faute. Nous sommes super contents pour eux car ce sont des gars qu’on aime bien », a déclaré Tanguy Le Turquais. « Nous sommes les deuxièmes du groupe nord à nous en sortir. Nous ne sommes pas mécontents de notre prestation.

C’était assez stressant, on ne s’est pas ennuyé. C’était hyper dur physiquement, c’était aussi une super expérience. On est arrivé au bout. Nous avons poussé le curseur loin, on arrive épuisés. » Trente minutes plus tard, Tom Laperche et Loïs Berrehar ont complété le podium. « Tous les favoris sont allés au sud sans hésiter. Nous sommes fiers de notre course, de bout en bout. Il y a 36 heures on imaginait arriver 7ème ou 8ème derrière tout le groupe du nord. On s’est bien battu pour être les premiers du sud et réussir à croiser en troisième position », s’est réjoui Tom Laperche.