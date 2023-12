CINÉMA : Chokehold en projection sous-titrée ce samedi au St Maarten Caribbean Cinemas

Après une avant-première remarquée le 25 novembre dernier, Chokehold, film entièrement tourné à Saint-Martin et réalisé par Joel Ayuk, revient en projection au Caribbean Cinemas de Sint Maarten ce samedi 30 décembre à 20h30.

En abordant des thèmes tels que la violence domestique dans Chokehold, Joel Ayuk fait plus que présenter un récit captivant, il élève Saint-Martin et Sint Maarten au rang de personnages vivants de ses histoires, créant un pont entre les expériences locales et les thèmes universels. Chokehold raconte l’histoire d’un policier rattrapé par les démons du passé qui lutte pour préserver sa famille, avec une finesse et une intelligence propres à Joel Ayuk. Tourné en partie française et en partie hollandaise, Chokehold propose des plans magnifiques de nombreux quartiers de l’île, Baie Nettlé, Orient Bay, Sandy Ground, Anse Marcel, Philipsburg, Simpson Bay, le long-métrage parle sans tabou des violences conjugales tout en rendant hommage à la beauté de notre île. Plébiscité par la critique et encensé par le public, le film Chokehold sera de nouveau à l’affiche du Caribbean Cinemas de Sint Maarten ce samedi 30 décembre à 20h30, avec des sous-titres français. Chokehold promet de vous toucher en plein cœur… _Vx

Infos : https://t.ly/yEp_w

