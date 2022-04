1er Festival des « Langues et Cultures » 2022 : le mélange des cultures toujours enrichissant pour tout le monde ! 

Alors que l’Inde était mise à l’honneur au Lycée Robert Weinum le vendredi 8 avril dernier, jour de clôture du 1er Festival des « Langues et Cultures » organisé par l’Education nationale à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les lycéens d’une classe de seconde étaient conviés à une découverte culturelle qui ne les a pas laissés insensibles.

En effet, M. Habassi, professeur agrégé de sciences physiques au collège Roche gravée de Moho, avait fait le déplacement pour partager avec passion et fierté sa culture kabyle. Architecture, artisanat, mode, langue mais aussi gastronomie ont été des domaines divers de présentation qu’un délicieux goûter composé de pains et de gâteaux typiques était venu conclure.

Le 1er Festival des « Langues et Cultures » 2022 haut en couleurs et riche en apprentissages traduit bien la citation d’Antoine Saint-Exupéry « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis ».

