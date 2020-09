STREET ART : Participez à la réalisation de la plus grande fresque de l’île

Depuis quelques temps de magnifiques fresques ont embelli des murs et des bâtiments en bord de route sur notre île. Il y en a plusieurs en partie française, notamment à Sandy Ground et une à la frontière de Bellevue en partie hollandaise près du rond-point.

Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre du projet « street art », une des nombreuses initiatives de l’association Madtwoz Family basée à Sandy Ground en collaboration avec l’artiste Guadeloupéen Jimmy Sheik. L’objectif de ce projet est d’embellir notre île dans son ensemble avec le message «WE LOVE ST-MARTIN ou tel ou tel quartier » avec des immenses fresques de street art de très grande qualité.

Une association pour aider les jeunes

Madtwoz Family a été fondée en 2012 par Jérémy Watt dans le quartier prioritaire de Sandy Ground pour aider les jeunes, dont près de 60 % sont au chômage, et leur donner une chance de s’en sortir.

Nettoyage et embellissement du quartier avec « Street Art », nettoyage et recyclage des vélos avec « Bike Club », « Magazine associatif » écrit et conçu par les jeunes, impression sur textiles, création d’autocollants, impression 3D avec « Creative Lab », Studio Musical et audiovisuel, Cybercafé, sont les nombreuses activités proposées par Madtwoz Family aux jeunes de bonne volonté qui ont envie de réussir.

Nous vous encourageons cher lecteur à prendre un peu de votre temps pour voir ce que font certains pour aider les autres sur notre île, même en ces temps difficiles. Cela permet parfois de prendre du recul et de réveiller l’altruisme qui est en chacun de nous, mais que notre société a tendance à négliger au bénéfice de son opposé.

Et ça fait du bien et ça donne envie d’aider aussi. Il suffit d’aller 3 minutes sur leur site pour découvrir les belles âmes qui composent cette association. Tapez Madtwoz sur google ou https://madtwoz.assoconnect.com.

Faxinfo reviendra dans les prochaines semaines sur les nombreuses autres associations et entités « qui aident » sur notre île et pour qui l’individualisme n’existe pas.

LA PLUS GRANDE FRESQUE DE STREET ART COMME NOUVEAU PROJET

Mais aujourd’hui c’est du titre de cet article dont il s’agit. Madtwoz Family et Jimmy Sheik projettent de réaliser la plus grande fresque sur notre île puisque qu’elle fera plus de 50 mètres de long et sera la plus vue.

Elle sera réalisée sur le mur situé juste après l’entrée de Mullet Bay lorsqu’on vient de l’aéroport et que l’on se rend à la plage ou en partie française. Ce sera la fresque « signature » de Saint-Martin pour les résidents et les touristes qui passeront tous au moins une fois devant.

Une fresque gigantesque comme celle-ci nécessite plus d’une centaine de bombes de peinture d’une multitudes de couleurs que vont utiliser les artistes et Faxinfo a décidé de soutenir ce projet.

Le soutenir en parlant de ce projet pour informer nos lecteurs, mais aussi en demandant à toutes celles et ceux qui voudront apporter leur contribution à cette œuvre d’art unique et aider Madtwoz en général, de faire un don -même modeste- à cette association qui le mérite bien.

Faire un don pour cette fresque unique

Il suffit d’aller sur le site https://madtwoz.assoconnect.com (ou sur google : « madtwoz), et en bas de page vous pourrez faire un don par carte de crédit.

Un don de 10€ par exemple leur permettra d’acheter une bombe de peinture ou du papier A4.

Si vous n’avez pas de carte de crédit, vous pouvez déposer votre don sous forme de chèque à l’ordre de « Association Madtwoz Family » ou en espèces dans l’urne « Madtwoz Fresque Géante » qui sera placée dans les locaux de Faxinfo à Bellevue ou directement dans les locaux de l’association Rue Grève à Sandy Ground.

Faxinfo publiera le nom des entreprises et des particuliers qui auront aidé à cette réalisation magnifique qui sera connue partout dans le monde.

NDLR : le personnel de Faxinfo a fait un don de 10€ chacun et votre quotidien 200€.

Bravo Madtwoz, vous méritez le plus grand soutien. _AH

Contact : +590 690 88 16 30 – Email : Contact@madtwoz.com