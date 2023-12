SINT MAARTEN : Un supermarché victime d’un braquage à main armée

Juste avant les fêtes de Noël, un supermarché situé à Middle Region a été le théâtre d’un braquage à main armée.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 19h20. Deux individus, vêtus d’habits sombres et armés, ont fait irruption dans le supermarché et ont contraint le personnel à leur remettre le contenu de la caisse sous la menace de leurs armes à feu. Alertés dans la foulée, les forces de l’ordre sont arrivées rapidement sur place et ont observé un véhicule qui pouvait correspondre aux signalements de plusieurs témoins de la scène. Une course-poursuite s’est alors engagée mais le conducteur du véhicule blanc a réussi à fausser compagnie aux policiers, non loin de l’ancien zoo. Ce dernier a abandonné sa voiture et a pris ses jambes à son cou dans le secteur de Fresh Pond. Malgré un important dispositif déployé sur le terrain, les policiers n’ont pas réussi à interpeller l’un des deux suspects présumés du braquage, l’autre individu ayant disparu avant la course-poursuite.

Ces deux individus sont activement recherchés par le KPSM (Korps Politie Sint Maarten). _AF

384 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter