VIE LOCALE : De nombreux événements organisés à SXM pour promouvoir et rendre accessible à tous l’entrepreneuriat

Du 10 au 14 juin prochains, l’Adie Saint-Martin organise une série d’événements pour rendre l’entrepreneuriat accessible à tous, s’inscrivant dans la célébration des 35 ans de l’Adie sur tout le territoire national, 9 ans à Saint-Martin.

À Saint-Martin, depuis 9 ans, l’Adie accompagne et finance les entrepreneurs locaux pour dynamiser l’économie de l’île. Mais malgré une envie croissante, la création d’entreprise reste, dans les faits, encore inaccessible à beaucoup trop de femmes, de jeunes, de demandeurs d’emploi, d’immigrés et d’habitants des quartiers prioritaires et des zones rurales, faute de financement, de conseils et de réseau. Voilà pourquoi l’Adie, en célébrant ses 35 ans au niveau national et ses 9 ans à Saint-Martin, se mobilise, plus que jamais, à travers une campagne d’information du 10 au 14 juin, pour rendre l’entrepreneuriat accessible à tous.

Depuis sa création en 2015 à Saint-Martin, l’Adie a permis à 679 entrepreneurs de lancer ou de développer leur activité, injectant ainsi 5 000 000 € dans l’économie locale.

Le programme :

• Lundi 10 juin :

Webconférence – 8h30 « Les aides de France Travail pour créer son entreprise » Inscription sur www.adie.org/nos-webconferences

Information collective «Les clés pour entreprendre « – 9h30 à 12h30 à l’association Les Mioches Carmonts (88 rue Charles Tondu, Sandy Ground). Information collective « Les clés pour entreprendre » de 14h à 16h30 Le PAVA (Sandy Ground).

• Mardi 11 juin :

Webconférence – 8h « Femmes entrepreneures : réactiver votre confiance naturelle et manifester vos rêves ». Inscription sur www.adie.org/nos-webconferences Information collective « Les clés pour entreprendre » de 9h30 à 12h à l’association SXM Nini (Résidence les hirondelles Quartier d’Orléans).

• Mercredi 12 juin :

Permanence de l’Adie de 8h30 à 12h à l’ACED Concordia (6 rue Paul Mingau).

• Jeudi 13 juin :

Webconférence – 8h30 « Rendre mon projet d’entreprise plus vertueux pour la planète (avec La Ruche) ». Inscription sur www.adie.org/nos-webconferences

• Vendredi 14 juin :

Portes ouvertes « Petit-déjeuner de la création d’entreprise » de 8h30 à 12h30 à l’agence Adie de Marigot.

