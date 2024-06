Elections Européennes 2024 : 3 Saint-Martinois sur la liste « Pour une humanité souveraine »

Diane Félix (N°10), Fredy Richardson (N°11) et Claudine Brooks (N°42) se présentent aux élections européennes sur la liste du Guadeloupéen Léopold-Edouard Deher-Lesaint. Leur mission : promouvoir la souveraineté des peuples, le développement durable, la protection de l’enfance et des droits dans les Caraïbes et Antilles, une gestion optimale de l’eau dans les DOM-TOM et un engagement social pour une politique juste et équitable. Pour les 3 candidats, les problématiques mises en avant concernant le territoire : le coût de la vie dont l’énergie et l’eau, le désert médical, une agriculture insuffisante et l’absence de formations diplômantes pour les jeunes.

Infos : programme-candidats.interieur.gouv.fr (Liste 1 sur 38)

