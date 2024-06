SINT MAARTEN : Un grand nettoyage des plages organisé samedi 8 juin dans le cadre de la journée mondiale des océans

L’Environmental Protection in the Caribbean (EPIC), la St. Maarten Nature Foundation et Plastic Free SXM s’associent pour un nettoyage des plages le samedi 8 juin, en l’honneur de la Journée mondiale des océans. Les nettoyages auront lieu à Great Bay Beach, Little Bay Beach et Simpson Bay Lagoon de 7h à 9h.

La Journée mondiale des océans nous incite à réfléchir au rôle vital de nos océans et à l’urgence des efforts de conservation. La pollution persiste malgré les nettoyages réguliers des plages de l’île. Lors du dernier grand nettoyage, plus de 900 Kg de déchets ont été collectés, dont 346 kg de verre et 40 % de bouteilles en plastique. Trois organisations en feront plus cette année, en se rendant sur plusieurs sites pour sensibiliser à la pollution plastique qui menace les environnements marins locaux, la santé publique et l’économie.

« Le lagon de Simpson Bay recueille fréquemment des débris nocifs provenant des zones environnantes, ce qui constitue une menace sérieuse pour la vie marine », souligne Leslie Hickerson, directrice de la Nature Foundation. « Notre nettoyage est essentiel pour protéger ces eaux et maintenir la santé de l’écosystème ».

Le public est invité nombreux à participer à cette journée éco-citoyenne. _AF

