Sint Maarten : La police hollandaise multiplie les contrôles routiers

Dans le cadre de son programme d’application de la loi, la police de Sint Maarten renforce les contrôles routiers pour cette fin d’année. De nombreuses personnes et 176 véhicules ont été contrôlés lors des différentes opérations de police.

Le premier contrôle a eu lieu sur Sucker Garden Road, Welfare Road et A. Th. Illidge Road section Belvedere. Lors de cette opération, 77 véhicules ont été arrêtés et 113 personnes ont été contrôlées dans le cadre de contraventions impayées.

Le KPSM (Korps Politie Sint Maarten) a infligé 15 PV à des automobilistes, pour différentes infractions, 13 véhicules avec des vitres teintées ont été systématiquement arrêtés, et deux voitures ont été remorquées pour non-paiement de la taxe de circulation.

Un autre contrôle routier a été effectué sur Union Road, durant lequel 53 véhicules et 3 motos ont été arrêtés et contrôlés. Les policiers ont distribué 20 contraventions à des conducteurs, 15 voitures ont été contrôlées encore pour des vitres teintées, et 3 personnes ont été conduites au commissariat en raison d’amendes impayées.

Un autre contrôle conjoint avec la gendarmerie

Le troisième contrôle a eu lieu à la frontière de Bellevue, en collaboration avec la gendarmerie, et 46 véhicules ont été arrêtés et contrôlés. Pas moins de 24 automobiles ont été inspectées en raison de vitres teintées, 16 procès-verbaux ont été dressés, et 6 personnes ont été détenues pour des contraventions impayées.

Ces contrôles de circulation se poursuivront jusqu’à nouvel ordre, précise la police, qui incite tous les conducteurs à se munir des justificatifs de leur véhicule, en tout temps, lorsqu’ils se déplacent en voiture.