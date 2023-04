Formation maître-nageur : Kô Lanta à Friar’s Bay ce samedi 15 avril

Initialement prévu mi-mars et reporté à cause d’une météo peu clémente, le projet d’animation de Karen Le Rest dans le cadre de la formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation aura lieu ce samedi 15 avril à Friar’s Bay de 8h à 13h avec le Kô Lanta inter-entreprises.

Mise en place par la Collectivité de Saint-Martin avec le CREPS Antilles Guyane et l’association Tous à l’Ô, la formation de maître-nageur requiert la validation des deux premiers modules par la concrétisation d’une journée d’animation autour des activités aquatiques proposée au public. Karen Le Rest, une des stagiaires en lice, a choisi de revisiter le célèbre jeu télévisé avec son Kô Lanta inter-entreprises qui se tiendra sur la plage de Friar’s Bay ce samedi 15 avril de 8h à 13h. Cette édition voit les inscriptions d’ores et déjà clôturées mais le public est cordialement invité à assister à la manifestation pour soutenir les équipes en compétition. L’association Tous à l’Ô, soutien fidèle, offre ici l’opportunité de renforcer l’entraide et la solidarité dans des jeux de défis dans l’eau mettant à l’épreuve tous les sens. « Les activités sélectionnées encouragent le dépassement de soi, renforcent la cohésion, aident à apprendre les uns des autres et participent à mieux se connaître » déclare Karen Le Rest. Quatre équipes dont deux représentant la clinique de Choisy sont attendues pour l’inauguration et vont concourir pour remporter un maximum de conforts dans six épreuves. Les participants sont livrés à eux-mêmes sans possibilité de recourir à une aide extérieure. Ils devront faire preuve de stratégie, d’agilité, d’endurance, de coopération et d’imagination pour remporter les jeux. Au programme : course de vitesse, activités modifiant le sens de l’orientation, activités créatives, organisation de la vie en groupe, défi d’équilibre et subaquatique. La première épreuve sera le défi d’apnée où les participants se livrent tous ensemble à une session d’aquagym en musique. Quand celle-ci s’arrête, chacun d’entre eux devra réaliser une flottaison ventrale, tête dans l’eau. Les premiers à reprendre leur respiration seront éliminés du défi, mais poursuivront toutefois la séance d’aquagym. Et comme le dit le célèbre slogan, à la fin, il n’en restera qu’un… Karen remercie déjà ceux qui ont contribué à la concrétisation de son projet ludique et excitant : la Collectivité, le club de voile de Friar’s Bay, Wind Adventure, Rancho Del’Sol, Moringa, les Mets Tissés, Tous à l’Ô, Dauphin Telecom, Select Wine, Ô top légumes, Friar’s Bay Beach Café, Web Designer ArsN, Pelikaan Brassery et Palm Court. RDV ce samedi 15 avril dès 8h à Friar’s Bay ! _Vx

122 vues totales, 122 vues aujourd'hui