Retour sur évènement : Initiative Saint Martin Active a soufflé ses 20 bougies !

120 invités ont pris part vendredi dernier, au Kakao, à la Baie Orientale au 20ème anniversaire d’Initiative Saint Martin Active. Une soirée festive au cours de laquelle a été organisée la remise des prix de la 1ère édition du Concours des Quartiers. Une vraie réussite !

« L’essence même de notre association est de déceler et encourager l’initiative créatrice d’emplois, d’activités, de biens ou de services à Saint-Martin », précise Sabrina Rivère, directrice de la plateforme créée en décembre 2001.

A l’occasion de la soirée anniversaire des 20 ans où étaient conviés le préfet, Serge Gouteyron, le président de la Collectivité, Daniel Gibbs, la sénatrice, Annick Pétrus, les entrepreneurs et les nombreux fidèles partenaires de l’association, a eu lieu la remise tant attendue des prix de la 1ère édition du Concours des Quartiers : « Nos Quartiers ont du potentiel ».

Depuis le lancement du concours, Initiative Saint Martin Active a reçu 24 candidatures. 17 d’entre elles répondaient aux critères d’éligibilité et 16 ont participé.

N’oublions pas que les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle majeur dans la croissance économique locale.

Le « Concours des Quartiers », vise en effet à promouvoir les projets entrepreneuriaux ou associatifs ayant pour objet de valoriser son quartier et favoriser l’émergence d’entreprises dans les Quartiers Politique de la Ville et Quartier en Veille (Sandy Ground et Quartier d’Orléans, Grand-Case, Cul de Sac, Saint James, Hameau du Pont, Agrément, Concordia), pouvant prétendre aussi à un accompagnement et à un financement d’Initiative Saint Martin Active.

La mobilisation de l’équipe d’Initiative Saint Martin Active et la constitution d’un jury indépendant ont été la base de la procédure de sélection. C’est ainsi que le jury s’est réuni le 25 novembre dernier afin d’évaluer et de récompenser le meilleur projet permettant de valoriser au maximum son quartier.

Ainsi, les dossiers des porteurs de projet présélectionnés, ont été accompagnés par l’équipe d’Initiative Saint Martin Active pour l’écriture et la réalisation du plan de financement. Ils ont été notés sur 10 points par le jury sur leur production de manière anonyme.

Puis, les porteurs de projet ont soutenu leur idée devant le comité de sélection durant 10 minutes pour présenter leur projet puis durant 10 minutes sur un échange de questions-réponses avec le jury.

Le jury a ainsi évalué selon une grille de notation la pertinence par rapport à l’objet du Concours. Il a aussi évalué l’impact économique du projet selon sa qualité et sa robustesse du modèle économique et du plan d’affaires proposé. Enfin, le jury a vérifié les compétences du porteur de projet afin d’être en cohérence avec le projet.

« Pour cette première édition, nous souhaitons souligner l’engagement fort de nos partenaires qui croient au développement des entreprises et associations au niveau local. Donc un grand merci à la CEPAC, la CCISM et ADECCO pour cette première édition qui fût un moment économique majeur de 2021. Nous remercions et associons la réussite de cet événement à tous les entrepreneurs et partenaires », souligne Sabrina Rivère.

Un prix spécial « Faxinfo » de 150 euros a été attribué aux 16 participants afin de promouvoir leur projet et encourager les initiatives entrepreneuriales dans les différents quartiers du territoire.

Le groupe Confusion 5, Sunlight Event, Le KKO Beach, IOTV, Théo Feger Photographie et tous les médias ont su faire de cette soirée une véritable réussite !

L’équipe d’Initiative Saint Martin Active souhaite remercier tout particulièrement Monsieur Jean Paul Fischer, président de la plateforme qui œuvre sans relâche depuis 20 ans dans notre association, accompagné des bénévoles qui sont un véritable levier pour la réussite des porteurs de projet de notre beau territoire.

Nous sommes prêts à vous accompagner pour les 20 ans qui suivent… C’est ensemble que nous continuerons à agir pour l’économie de Saint-Martin ! _AF