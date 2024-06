VIE LOCALE : 3.000 personnes inscrites à la Fête de la Mer

Samedi et dimanche derniers, la baie de Grand-Case s’est transformée en salon des sports nautiques pour la 13ème édition de la Fête de la Mer. Fidèle à sa réputation, l’évènement a réuni une foule impressionnante dont 3.000 personnes ayant participé aux activités sur l’ensemble du week-end.

L’équipe organisatrice se félicite de ce succès, l’indétrônable Fête de la Mer portée par l’association Métimer et ses nombreux partenaires n’aura connu aucun incident et se sera déroulée dans une ambiance chaleureuse. Forte de son nouveau bureau avec Matt Balege en tant que président, Métimer comptait un millier de personnes inscrites aux activités samedi dernier et le double pour la journée du dimanche. Grâce à l’engagement sans faille des membres de Métimer, partenaires, bénévoles et opérateurs, cette 13ème édition restera gravée dans toutes les mémoires. Petit clin d’œil à Béatrice Wojcik, ancienne présidente de Métimer, et Alexina Paya, ancienne coordinatrice, pour leur dévouement. Avec plus d’une quinzaine d’activités motorisées et non-motorisées à petit prix, l’évènement aura fait le bonheur des petits et des grands. L’évènement s’est clôturé avec émotion dimanche en fin de journée, laissant rêver à une prochaine édition… _Vx

