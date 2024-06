JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024 CTOS SBSM : 14 jeunes présents au relais de la flamme

L’expérience aura été inoubliable pour ces 14 jeunes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy lors de ce week-end en Guadeloupe pour assister au relais de la flamme olympique de ce 15 juin dernier.

Grâce au Comité Territorial Olympique et Sportif de Saint-Barth et de Saint-Martin (CTOS SBSM) et à l’engagement d’Aurélie Soucy, vice-présidente en charge de la commission Sport, Santé et Bien-être, de Virginie Carien, la secrétaire générale adjointe, et la directrice Peggy Oulerich, 14 jeunes âgés de 10 à 18 ans ont pu participer à l’évènement unique du relais de la flamme olympique en Guadeloupe. Partis vendredi dernier de l’aéroport de Grand-Case, ce sont 8 jeunes de SXM qui furent sélectionnés : un du club des Archers, un en badminton, un autre du club de rugby Archiball, 4 jeunes du SESSAD accompagnés de Martine Boudine, éducatrice spécialisée, et une élève du collège du Mont des Accords aux côtés d’Inès Noreskal, enseignante locale porteuse de la flamme. Pour l’île sœur, 6 jeunes (surf, football, rugby, voile) ont été désignés en partenariat avec Magali Maxor du service des Sports de SBH et David Blanchard, conseiller territorial. Également du voyage, Sareena Carti, athlète saint-martinoise médaillée d’or sur le 400m au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne qui reprenait dimanche dernier la compétition au championnat de Guadeloupe. Pour Alain Gros-Desormeaux, président du CTOS SBSM : « Les jeunes ont découvert l’importance des JO, c’était historique ! ». Tous sont revenus enjoués de ce périple dédié aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. _Vx

