JUSTICE : Braquage à main armée d’un supermarché à Bellevue : de la prison ferme pour deux individus

Les faits remontent au mardi 12 avril 2023. Ce jour-là, vers 19 heures 15, un supermarché situé à Bellevue est le théâtre d’un braquage à main armée.

Quatre individus, gantés, visages dissimulés, porteurs d’au moins une arme de poing et d’une arme longue, stationnent leurs deux scooters de type squelette face au supermarché. Trois individus pénètrent dans le commerce, menacent les personnes présentes et se dirigent directement dans un bureau où se trouvent différents coffres. Ils s’emparent du coffre non scellé contenant les recettes des jours précédents et du week-end de Pâques. Le quatrième individu, porteur d’une arme de poing se charge de faire le guet à l’entrée du magasin. L’ensemble des protagonistes quittent les lieux en direction de Marigot sans plus de précision. Le préjudicie évalué s’élève, selon les gérants, à environ 44 000€

Quelques jours plus tard, lors d’une opération de lutte contre la délinquance sur le secteur de Colombier, les gendarmes découvrent le coffre volé lors du braquage. Les nombreuses investigations judiciaires pour retracer les faits et les opérations minutieuses de police techniques et scientifiques réalisées par les « experts » de Saint Martin permettent d’identifier l’équipe.

Ce sont deux opérations, réalisées à quelques semaines d’intervalles, en Guadeloupe et à Saint-Martin qui ont permis l’interpellation et le jugement de six suspects devant le tribunal de Basse-Terre.

J a été condamné à 10 mois avec sursis et interdiction d’aller dans ledit supermarché ou entrer en contact avec les autres auteurs pendant 3 ans.

R.I a été condamné à 4 ans dont 18 mois de sursis avec mandat de dépôt et interdiction de porter une arme pendant 5 ans.

J.C a été condamné à 4 ans dont 18 mois avec sursis avec mandat de dépôt et interdiction de porter une arme pendant 5 ans.

Les trois mineurs, convoqués le 18 juin devant le tribunal pour enfant ont été reconnus coupables et leur peine sera prononcée en novembre prochain.

Cette enquête rondement menée par les services de gendarmerie a permis de mettre hors d’état de nuire une dangereuse équipe de braqueurs. _AF

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter