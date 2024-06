EMPLOI : La Mission Locale à la rencontre des jeunes de QO

Vendredi dernier, l’équipe de la Mission Locale organisait un petit déjeuner à Quartier d’Orléans afin de présenter ses programmes de formation et offres d’emploi aux jeunes.

Comptant une bonne vingtaine de visiteurs en milieu de matinée, Bazil Réginal, chargé de projet à la Mission Locale, s’est réjoui du déroulement de ce second petit déjeuner ouvert aux jeunes entre 16 et 20 ans. Après une première session à Sandy Ground, l’évènement à Quartier d’Orléans en collaboration avec l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) et l’ALEFPA se voulait convivial et accueillant. Autour d’un petit déjeuner constitué de Johnny Cake et de thé Bush, les jeunes de QO ont pu rencontrer l’équipe dont une conseillère en insertion professionnelle et la secrétaire de direction afin de découvrir ce que la Mission Locale propose en termes de formation et d’emploi : RSMA, contrat d’engagement jeune, parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), aide au permis de conduire, et tout autre dispositif ouvert aux jeunes. Prochain petit déjeuner de la Mission Locale ce 21 juin à Saint-James. _Vx

Infos : 06 90 66 04 01

info@missionlocale978.fr

Le RSMA à Saint-Martin

Le Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) de Guadeloupe est encore présent à Saint-Martin ce jeudi 20 juin 2024. Jeunes de Saint-Martin, que vous soyez à la recherche d’une formation, d’un emploi ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur le RSMA, ne manquez pas cette occasion unique. Venez rencontrer les équipes et discuter des nombreuses possibilités qui s’offrent à vous. Rendez-vous à la Mission Locale (ancienne école Evelyna Halley) à Marigot.

